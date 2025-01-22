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İHA

Bolu'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri netleşiyor.

76 can, yarıyıl tatili için gittikleri Grand Kartal Otel'de çıkan yangında can verdi.

Yangında Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ile anneleri Ebru Boduroğlu hayatını kaybederken, Ankara'da görev yapan Nöroloji Bölümü Doktor Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğu da yaşamını yitirdi.

NÖROLOJİ HEKİMİ VE AİLESİNDEN ACI HABER

Kartalkaya'ya giden Medicalpark Ankara Hastanesi'nde görevli Nöroloji Hekimi Uzman Doktor Ahmet Çetiz ve ailesinden gelen acı haber, yakınlarını kahretti.

Doktor Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğuyla birlikte vefat ettiği belirlendi.

ÇETİZ AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Doktor Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğu için cenaze töreni düzenlendi. Ankara'da düzenlenen törende, tabutlar yan yana konuldu.

Cenazeye katılan yakınlarının ise tabutun başında gözyaşlarına boğuldukları görüldü.