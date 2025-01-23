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DHA

Bolu Kartalkaya'ya yarıyıl tatilini geçirmek üzere gidenler, geri dönemedi.

238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın sonrası, 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye, yangında hayatını kaybeden canlarına ağlıyor.

Bir yandan ise yaralı olarak hastanede tedavi görenlerin son durumu merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı da hastanede tedavi görenlere ilişkin son durumu paylaştı.

40 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı hastanede tedavisi süren yaralılara ilişkin son durumu paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.

CAN KAYBI 78

Adalet Bakanlığı da Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili son durumu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, can kaybının 78 olduğu vurgulandı.

"TÜM KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ"

"Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir." ifadeleri kullanıldı.

Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle: