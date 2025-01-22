Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Dün Bolu'da meydana gelen yangın, Türkiye'nin ciğerini yaktı...

76 vatandaşımıza mezar olan otel yangınından geriye acı dolu hikayeler kaldı.

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi de yer alıyor.

EŞİ, 3 ÇOCUĞU VE AİLESİNDEN 9 KİŞİYLE BİRLİKTE GİTMİŞTİ

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in, annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

14'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ: ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ...

Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.30 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN KIZI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan faciada hayatını kaybedenler arasında bulunan Zehra Sena Gültekin’in, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner'in kızı olduğu öğrenildi.