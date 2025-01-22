AA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında konukları kurtarmak için çabalayan otel görevlileri yaşadıklarını anlattı.

O isimlerden biri de otelde çalışan Nerçivan Öner'di.

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Öner, otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu anlattı.

OTEL ÇALIŞANI GENÇ İHMALLER ZİNCİRİNİ BÖYLE ANLATTI

Öner, otelin giriş kapısını göstererek, şunları kaydetti:

"Yüzüme bir maske aldım, maskeyi ıslatıp içeri girdim. Çocuk sesleri geliyordu. Yanıma 2 çocuk aldım. Çocukların ailesine de arkamdan ışık tutarak, 'Beni takip edin' dedim. 2,5-3 dakika ben o dumanın içinde kaldım. Dışarı çıktığımda aileyi direkt ambulans görevlilerine teslim ettim. Sonra içeri tekrar gidip bakacaktım. Çünkü daha sesler geliyordu ilk kattan. Sonra benim başım dönmeye başladı. Fenalaştım, dışarı çıktım. Yan binaya geçtim. Biraz soluklanayım dedim. Dumandan zehirlenmişim. Arkadaşım gelmese, beni öyle fark etmese belki ben şu an burada yaşıyor olmayacaktım. Beni sırtına aldı, ambulansa taşıdı."

"DÜZGÜN BİR YANGIN MERDİVENİ YOK, KATLARDA YANGIN TÜPLERİ YOK, ALARMLAR ÇALIŞMIYOR"

Otel içerisinde insanların dumandan yollarını bulamadıklarını, otelin arka yüzüne konumundan dolayı müdahale edilemediğini ve otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu anlatan Öner, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." dedi.

"HİÇBİR ÖNLEM YOKTU, ÇOCUKLARIM OLMASAYDI BEN DE KENDİMİ AŞAĞI ATACAKTIM DEDİ"

Öner, otelin en üst katında kalan bir misafirin kurtulma sürecine ilişkin yaşananları şu sözlerle dile getirdi: