Bolu'daki yangından sonra otel odaları görüntülendi

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Bolu Kartalkaya'da yanan otelden geriye büyük bir acı kaldı.

76 vatandaşımızın can verdiği otelden geriye kalan görüntüler ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Yangından sonra görüntülenen otelin içerisi özellikle odaları, tüm Türkiye'nin bir kez daha canını yaktı.

YANGININ ŞİDDETİ EŞYALARDA...

Yangın sonrası çekilen görüntülerde, otelin iç mekanlarının büyük bir kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Duvarlar, mobilyalar ve tavanlar ise yangının şiddetini yansıtan kara islerle kaplandı.

LOBİ VE RESTORAN BÖLÜMÜ TAMAMEN YANDI

Özellikle otelin lobi ve restoran bölümlerinin tamamen yıkıldığı ve enkaza dönüştüğü de görüntülerle birlikte ortaya çıktı.

OTELİN BİRÇOK BÖLÜMÜ YANDI

Otelin birçok bölümü yangın nedeniyle çökmüş veya ciddi yapısal zarar görmüş durumda. Mobilyalar, aydınlatmalar ve dekorasyon ürünleri tamamen yanmış halde.