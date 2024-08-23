Bolu'daki yangının bıraktığı hasar Bolu'da 22 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında hasar gören alanlar drone ile böyle görüntülendi. Yanan alanların büyüklüğü ise dikkat çekti.

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Haber Merkezi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçramıştı.

Yangın, 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi ile 561 personelin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

22 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yaşanan orman yangınının yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede söndürme ve soğutma çalışması yürütülüyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği alanlara karadan ekiplerce havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

ALEVLERİN BIRAKTIĞI HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise kontrol altına alınan yangının geride bıraktığı hasar görüntülendi.

Orman yangınında hasar gören alanlar drone ile havadan görüntülenirken, yanan alanın büyüklüğü dikkat çekti.

Görenlerin içini acıtan o görüntüler böyle kayda alındı.