Türkiye'nin kalbi, geçtiğimiz gün Bolu'da meydana gelen otel ile birlikte yandı.
Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayda 78 kişi hayatını kaybetti.
BİLİRKİŞİ HEYETİ OTELE İKİNCİ KEZ GELDİ
Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi.
Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.
İNCELEMELER TAMAMLANDI
Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı.
Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış