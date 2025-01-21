Bolu'da gece saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir oteli alevler sardı.

Faciada 10 vatandaşımız hayatını kaybederken 32 kişi ise yaralandı.

Oteldeki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ: 5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.