Bolu'ya Rauf Denktaş'ın heykeli dikildi

İHA

Bolu’da 2022 yılının Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykelini yaptırmak için Bolu Belediye Meclisi’nden muvafakat alan emekli subay, Kıbrıs gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, yaklaşık 9 aylık çalışmanın neticesinde heykelini yaptırdı.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın heykelinin açılış töreni için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Bolu’ya davet etti.

Bolu’da çeşitli etkinliklere katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son olarak heykelin açılış törenine katıldı.

Heykeli yaptıran Yamaner, “Burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Tüm Kıbrıs burada. Çok mutluyum. Bir tarihi bundan sonra da Bolu’da devam ettireceğiz yaşatmaya.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da şu ifadeleri kullandı:

Bu çok anlamlı günde sizlere Bolu'yu ziyaretim dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgiyi, saygı ve hürmetlerini getirdim. Elbette biz Doğu Akdeniz’in en güneyinde bir Türk devleti olarak mücadelemizi halen daha sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz.



Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı hayatını, ömrünü Kıbrıs davasını adamış, büyük hizmetler vermiş, erken yıllardan hep Anadolu’ya bakmış, Türkiye'ye bakmış, Türkiye'de kurtuluş mücadelesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hep inkılaplarını ve devrilerini izlemiş bir Atatürkçü olarak, Atatürk sevgisini kendi halkına aşılamaya çalışmış, onun düşüncelerini onun fikirlerini Kıbrıs Türk halkının aydınlık yolunda, bizim oradaki mücadelemize büyük bir katkı olarak değerlendirmiş, o şekilde mücadele sürdürmüş, doktor Fazıl Küçük'ten bayrağı aldıktan sonra uluslararası alanda bir hukukçu olarak bir düşünür ve aydın olarak iyi bir hatip olarak hep öğrenci toplantılarında Kıbrıs Türk halkının sesi olmuştur.



Biz en az Kıbrıs'ta Rumlar kadar egemeniz ve dolayısıyla kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş devleti kurarken cumhuriyeti ilan ederken hep egemenlikten bahsetmiştir. Devletten bahsetmiştir. Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti bir cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı.