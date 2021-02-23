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Bomba arama köpeği Orya'nın eğitim görüntüleri
Jandarma, bomba arama köpeğinin eğitim parkurundaki görüntülerine yer verdi.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 09:41
- Güncelleme : 23.02.2021 - 10:06
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında bomba arama köpekleri de etkin bir rol üsteniyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, Orya adlı bomba arama köpeğinin eğitim parkurundaki görüntülerini paylaştı.
"ORYA VARSA SORUN YOK"
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orya varsa sorun yok. Bomba arama köpeğimiz Orya güne böyle başlıyor." ifadesine yer verildi.
Bomba arama köpeği Orya'nın eğitim görüntüleri ViDEO