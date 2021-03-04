Bomba arama köpekleri Münbiç'te büyük bir saldırıyı önledi

Barış Pınarı bölgesinde bomba arama köpekleri "Ban" ve "Tim"in tepki verdiği şüpheli araç, SAS timlerince kontrollü imha edildi.

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına engel olmayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti.

BOMBA ARAMA KÖPEKLERİ SALDIRIYI ÖNLEDİ

"Ban" ve "Tim" ile ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yerde tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde kontrollü imha etti. İmhanın ardından aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.

Bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim' Münbiç'te büyük bir saldırıyı önledi

30 KİLO PATLAYICI ÇIKTI

Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi. Araçtaki patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.