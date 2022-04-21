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    Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, metropollerde eylem yapma hazırlığında bulunan 2 PKK'lı teröristin, 3 kilo patlayıcıyla yakalandığı belirtildi.
    • 21.04.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:13
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    Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Suriye’de bulunan üst düzey PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla Türkiye’de sansasyonel bombalı eylemler yapılacağı bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı harekete geçti.

    Eylem yapacak teröristlerin bulunması için özel ekip oluşturuldu.

    Özel ekip, 2 PKK'lı teröristi tespit ederek takibe aldı.

    2 terörist eş zamanlı operasyonla yakalandı

    Jandarma tarafından Suriye Resulayn ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 terörist yakalandı.

    Operasyonda, uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyal ele geçirildi.

    3 kilo C-4 patlayıcı ele geçirildi

    Operasyonda uzaktan kumandalı 3 kilogram C-4 patlayıcı, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller de ele geçirildi.

    Ayrıca teröristlere patlayıcıların taşınmasında yardım eden 7 şüpheli de gözaltına alındı.

    Eylem talimatı Suriye’den geldi

    AA'nın haberine göre teröristlere, metropollerin başta olduğu yerlerde eylem yapma talimatının Suriye Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği belirlendi.

    Özel eğitim aldılar

    Yakalanan teröristlere, yurt içinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak keskin nişancı, mayın döşeme, istihbarat toplama ve sabotaj eğitimi verildiği, iki teröristin ve iş birlikçilerinin Suriye'de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine, sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının da failleri arasında yer aldığı tespit edildi.


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