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    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü

    Ateşkesle birlikte son durumu gözler önüne serilen Harkov'da, savaşın boyutu fotoğraflarla ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 11:39
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    Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatla birlikte ülke, bir enkaz alanına döndü.

    Rusya'nın saldırıları ile şehirleri bombalanan Ukrayna'da çok sayıda kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

    Rus birlikleri başkent Kiev'e girmeye günden güne yaklaşmaya devam ediyor.

    Ülkeden tahliye edilmek istenen kadın ve çocuklar, Avrupa ülkelerinin sınırlarına dayandı.

    Savaşın en çok hissedildiği kentlerden biri de Harkov (Kharkiv) oldu.

    Dün akşam Belarus'taki müzakerelerde alınan ateşkes kararıyla birlikte kentlerdeki bombardıman durduruldu.

    ATEŞKESLE BİRLİKTE BOMBALANAN KENTLERDEN KARELER GELDİ

    Sabah saatlerinde Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilmesiyle birlikte, basın da bu kentlere giriş yaptı.

    Harkov, hayalet şehre dönüştü VİDEO

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü #1

    HARKOV, HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

    Adeta hayalet bir şehre dönen Harkov'daki binaların ve yaşam alanlarının kullanılamaz hale geldiğine dair görüntüler, savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

    Rusya'nın havadan ve karadan devam eden saldırılarıyla yüz binlerce kişinin terk etmek zorunda kaldığı Harkov'da hayat durdu.

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü #2

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü #3

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü #4

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü #5

    Bombardımana maruz kalan Harkov, hayalet şehre dönüştü #6


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