Bora Akkaş kimdir? Bora Akkaş kaç yaşında, evli mi? Bora Akkaş dizi ve filmleri...

Her hafta başka bir konuk ağırlayan Menajerimi Ara dizisinde bu hafta Bora Akkaş rol alıyor. Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, işte merak edilenler..

Yıllar önce yayınlanan Geniş Aile dizisindeki Zekai rolüyle milyonlara kendini tanıtan Bora Akkaş, Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizinin yeni bölüm konuğu oldu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan genç oyuncu hakkındaki bilgiler de yeniden merak konusu oldu.

Peki Bora Akkaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, işte hayatına dair merak edlen tüm detaylar..

BORA AKKAŞ KİMDİR?

Doğa Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır.

"Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır.

2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmıştır, ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol almış.oyunculuğa devam etmiştir.

2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir.

Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır.

Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmıştır ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona ermiştir.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.