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AA

İzmir, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, 'BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ilk kez ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye ve 17 ülkeden 40 unsur ve 80 keskin nişancının katılımıyla başladı.

Birçok ülkeden katılım gösterilen yarışmada, Türk savunma sanayiinin robotik ve ileri teknoloji alanındaki gelişimlerini gözler önüne seren birçok silah ve robotlar sergilendi.

Kısa bir sürede dünya sahnesinde milli silah üretiminde başarı yakalayan Türkiye bu kez yarışmada, Türk savunma sanayiinin robotik ve ileri teknoloji alanındaki gelişimlerini bir araya getiren silahlı robot köpek "Bars"ı sergiledi.

SİLAHLI ROBOT KÖPEK BARS RÜZGAR ESTİRDİ

Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış̧ Alanı'nda devam eden organizasyonda, Quad Robotics ve Savhatek iş birliğiyle geliştirilen silahlı robot köpek Bars, sahaya çıktı.

Bars, MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleriyle 250-600 metre arasındaki mesafelerde yüksek doğrulukta atışlar gerçekleştirdi.

Elektro-optik hedef tespiti ve balistik hesaplama özellikleri sayesinde hedefe hızlıca angaje olarak isabetli atış yapabilen Bars, performansıyla ulusal ve uluslararası gözlemcilerin ilgisini çekti.

SİLAHLI ROBOT KÖPEĞİN NOKTA ATIŞI BAŞARILI OLDU

Quad Robotics Kurucusu Uğur Coşkun, robotik silahlı sistemlerin ve robotik platformların gün geçtikçe geliştiğini ve kullanımının arttığını söyledi.

Robotik silah sistemlerinin savaş alanlarına sokulduğunu ve savaştığını ifade eden Coşkun, "Biz de ülkemizde şu anda bununla ilgili örnekleri hızlı şekilde dünyada edindiğimiz bilgilerle ve örneklere bakarak uygulamalarını yapmak için çaba gösteriyoruz.

Bu kapsamda dünyayla eş zamanlı olarak 4 bacaklı robotların savaş alanına entegrasyonuyla ilgili bir kule sisteminin bir robota entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu sistemle 250 ve 600 metrede atışlar yaptık ve nokta atışı başarılı oldu." dedi.

"GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK"

Coşkun, robot köpek Bars'ın test sürecinin tamamlandığını ve gelecekte otonom bir arazi aracına entegre edilerek daha kapsamlı bir sistem olarak geliştirilmesini planlandıklarını dile getirdi. Robot köpeğin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına göre şekilleneceğine, alanında kendine geniş yer bulacağına inandıklarını anlatan Coşkun, şöyle devam etti: