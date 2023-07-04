Borç yapılandırmasında süre doldu! 5,5 milyon kişi başvuru yaptı Kamu alacaklarının yapılandırılmasına dair müracaatlar için 3 Temmuz'da başvuru süresi sona erdi. Sadece vergi yapılandırması için 370,4 milyar lira yapılandırıldı.

ensonhaber.com

Kamuya ait vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere birçok ödeme için dün (3 Temmuz) son başvuru günüydü.

Yasa gereği yapılandırma başvurusunun bir kez daha ertelenmesi söz konusu değildi.

Başvuru süresinin bitmesinin ardından yapılan başvurulardaki yapılandırma hakkının bozulmaması için ödeme sürelerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması şartı hatırlatılıyor.

Vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu

Kamu borcu yapılandırması kapsamında vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Yapılandırmanın avantajları

Bu yapılandırma "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması" olarak gündeme gelmişti.

Özellikle peşin ödemelerde ana paranın dışındaki faizde yüzde 90 indirim sağlanıyordu.

Yapılandırmada ödeme kolaylığı açısından 48 taksit imkanı sağlanıyordu.

Özellikle de 2 bin liranın altındaki borçların tamamı siliniyordu.