Borcu Yoktur Belgesi nasıl alınır? e-Devlet Borcu Yoktur Belgesi alma ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait "Borcu Yoktur Belgesi"nin e-devlet üzerinden verileceğini açıkladı. Peki Borcu Yoktur Belgesi nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda SGK'ye ait hizmetleri e-Devlet üzerinden de vermeyi sürdürdüklerini vurgulayan Selçuk, SGK'ya ait Borcu Yoktur yazılı belgenin ihtiyaç durumunda e-devletten alınabileceğini açıkladı.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu belgelerden biri olan SGK borcu yoktur belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar..

E-BORCU YOKTUR BELGESİ NEDİR?

İşverenlerin genellikle ihtiyaç duyduğu evraklardan biri SGK borcu yoktur yazısı ile SGK'ya borcunuzun olup olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Sadece işverenler değil; kredi çekerken, ihalelere girmek için, teşviklerden yararlanmak içinde bu belge gereklidir.

E-BORCU YOKTUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 Sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu bildiren Selçuk, bu sayede iş yeri tescili olmayan ilgililerin e-Devlet üzerinden borcu yoktur belgesini alabileceğini vurguladı.

E-devlet üzerinden belge almak isteyen vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra "Sosyal Güvenlik Kurumu"na bağlı " İşyeri Kaydı / Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama" ekranından gerçek beya tüzel kişiler için talepte bulunabilirler.