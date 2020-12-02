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- Bordo Bereli nasıl olunur? Kimler Bordo Bereli olabilir, şartları nelerdir?
Bordo Bereli nasıl olunur? Kimler Bordo Bereli olabilir, şartları nelerdir?
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 15:06
Bordo Bereliler; zekanın, tekniğin,taktiğin ve fiziğin birleşimiyle hava, kara ve deniz görevleri için ileri seviyede eğitim alan ve Genelkurmay Başkanlığı’ na doğrudan bağlı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ nın gizli kahramanlarıdır.
Bordo bereliler, tüm Türkiye’de ve yurt dışında Özel Kuvvetler Komutanlığınca görevlendirildikleri her yerde görevlerini yapmaya hazırdır. Tüm hava koşullarında ve arazi şartlarında saat gözetmeksizin çalışırlar.
NASIL BORDO BERELİ OLUNUR?
Bordo bereli olan kişiler genel itibari ile aile hayatı fazla olmayan ve aile hayatı ile ilgilenemeyen kişilerdir. Ülkemizde bordo bereli olmak isteyen kişi sayısı oldukça fazladır. Fakat bordo bereli olabilmek için bazı şartlar gerekmektedir.
Bordo Bereli olmak için başvurunun şartları aşağıdaki gibidir:
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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Lisans düzeyindeki mezunlar için 27 yaşından, Lisansüstü eğitimini bitirenler için 32 yaşından büyük olmamak,
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Aranan sağlık ve fiziki koşullarına sahip olmak,
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Herhangi bir kurum ya da kuruluşa tazminat ya da hizmet zorunluluğu bulunmamak ve buralardan ahlaki ya da disiplinsizlik nedeniyle uzaklaştırılmamış olmak,
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Askeri okullardan sebep ne olursa olsun çıkmış ya çıkarılmamış; sivil okullardan da çıkarılmamış olmak,
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Türk Silahlı Kuvvetleri’ n den hiçbir sebeple çıkarılmamış olmak,
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İncelenecek olan güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
-
Yasadışı herhangi bir ideolojik görüşü benimsememiş ve faaliyetlerinde bulunmamış olmak,
-
Bakaya ya da yoklama kaçağı olarak soruşturma altında olmamak, aranmamak ya da ceza almamak
-
Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
Ön başvurusu kabul edilen adaylar; Ön Sağlık Muayenesi, Fiziksel Yeterlilik Testi, Kişilik Değerlendirme Testi ve mülakata tabi tutularak asil ve yedek adaylar tespit edilir.
BORDO BERELİ OLMAK İÇİN MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?
Bordo bereli olmak için subaylık ya da astsubaylık eğitimi alınmalıdır. Subaylık eğitimi almak için 2 farklı yol mevcuttur.
Birincisi, lise eğitiminin sona ermesinin ardından ÖSYM’nin düzenlediği üniversiteye giriş sınavı vasıtasıyla Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenim görmektir.
İkinci yol ise 4 senelik fakülte mezunu olduktan sonra Harp Okullarına müracaatta bulunmaktır.
BORDO BERELİLERİN ALDIĞI EĞİTİMLER
Gizli kahramanlarımız olan Bordo Bereliler 3,5 yıl süren bir tam donanımlı eğitim sonrası yetişiyor. Bordo Berelilerin aldığı eğitimler, 3 başlıkta toplanabilir:
Yurtiçi Temel Eğitimler:
-
Temel muharebe
-
Birebir muharebe
-
Uzak mesafeli keşif devriye
-
Sızma
-
Teşhis ve tanıma
-
Hayatı idame ettirme
-
Düşmandan kurtulma
-
Ateş tanzimi
-
Psikolojik harekat
-
Tahrip
-
Paraşüt
-
Kurbağa adam
-
Gayri nizami savaş
-
Özel harekat eğitimi
İhtisas Eğitimi
-
Yer ekip komuta
-
Tahrip teknikleri
-
Mayın ve bubi tuzakları
-
İlk yardım
-
Cerrahi müdahale teknikleri
-
Mühimmat imha
-
Hafif ve ağir silah uzmanlığı
-
İstihbarat uzmanlığı
-
Muharebe kursları
-
Psikolojik harekat
Yurtdışı Eğitimler:
-
Ranger
-
Hava indirme
-
Sivil işler
-
Halkla ilişkiler
-
Hayatı idame
-
Psikolojik harekat
Bordo Bereliler, aldıkları eğitim sonrasında havada, karada, denizde ve her türlü doğa koşulunda savaşçı kimliklerini kazanmış oluyorlar. Kazandıkları teknik, taktik ve yetenek ve bilgi donanımıyla gerçekleştirdikleri her görevi başarı ile sonuçlandırıyorlar.