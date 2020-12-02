Bordo Bereli nasıl olunur? Kimler Bordo Bereli olabilir, şartları nelerdir?

Özel Kuvvetler Komutanlığı ya da bir bir deyişle bordo bereliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay, astsubay ve uzman erbaş kadrolarından oluşan en gözde birliğidir. Peki Bordo Bereli nasıl olunur?

Bordo Bereliler; zekanın, tekniğin,taktiğin ve fiziğin birleşimiyle hava, kara ve deniz görevleri için ileri seviyede eğitim alan ve Genelkurmay Başkanlığı’ na doğrudan bağlı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ nın gizli kahramanlarıdır.

Bordo bereliler, tüm Türkiye’de ve yurt dışında Özel Kuvvetler Komutanlığınca görevlendirildikleri her yerde görevlerini yapmaya hazırdır. Tüm hava koşullarında ve arazi şartlarında saat gözetmeksizin çalışırlar.

NASIL BORDO BERELİ OLUNUR?

Bordo bereli olan kişiler genel itibari ile aile hayatı fazla olmayan ve aile hayatı ile ilgilenemeyen kişilerdir. Ülkemizde bordo bereli olmak isteyen kişi sayısı oldukça fazladır. Fakat bordo bereli olabilmek için bazı şartlar gerekmektedir.

Bordo Bereli olmak için başvurunun şartları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lisans düzeyindeki mezunlar için 27 yaşından, Lisansüstü eğitimini bitirenler için 32 yaşından büyük olmamak,

Aranan sağlık ve fiziki koşullarına sahip olmak,

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa tazminat ya da hizmet zorunluluğu bulunmamak ve buralardan ahlaki ya da disiplinsizlik nedeniyle uzaklaştırılmamış olmak,

Askeri okullardan sebep ne olursa olsun çıkmış ya çıkarılmamış; sivil okullardan da çıkarılmamış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri’ n den hiçbir sebeple çıkarılmamış olmak,

İncelenecek olan güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Yasadışı herhangi bir ideolojik görüşü benimsememiş ve faaliyetlerinde bulunmamış olmak,

Bakaya ya da yoklama kaçağı olarak soruşturma altında olmamak, aranmamak ya da ceza almamak

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

Ön başvurusu kabul edilen adaylar; Ön Sağlık Muayenesi, Fiziksel Yeterlilik Testi, Kişilik Değerlendirme Testi ve mülakata tabi tutularak asil ve yedek adaylar tespit edilir.

BORDO BERELİ OLMAK İÇİN MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

Bordo bereli olmak için subaylık ya da astsubaylık eğitimi alınmalıdır. Subaylık eğitimi almak için 2 farklı yol mevcuttur.

Birincisi, lise eğitiminin sona ermesinin ardından ÖSYM’nin düzenlediği üniversiteye giriş sınavı vasıtasıyla Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenim görmektir.

İkinci yol ise 4 senelik fakülte mezunu olduktan sonra Harp Okullarına müracaatta bulunmaktır.

BORDO BERELİLERİN ALDIĞI EĞİTİMLER