Euro
8.9454
0.24%
Dolar
7.5064
0.28%
Altın
417.62
0.17%
Borsa
1.567
-0.2%
Bitcoin
414.177
-1.34%
EXEN Coin
12.98
-3.56%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Boris Johnson: AstraZeneca aşısını yaptıracağım

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını olacağını açıkladı.
    • AA
    • 17.03.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Boris Johnson: AstraZeneca aşısını yaptıracağım

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avan Kamarası'nda Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu.

    Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.

    "OXFORD - ASTRAZENECA AŞISINI VURULACAĞIM"

    Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak." dedi.

    Boris Johnson: AstraZeneca aşısını yaptıracağım #1

    BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ ASKIYA ALMIŞTI

    Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.​​​​​​​

    Boris Johnson: AstraZeneca aşısını yaptıracağım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir