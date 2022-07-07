Boris Johnson kimdir? Aslen Türk mü?

İstifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, aslen nereli, Türk mü? İşte Boris Johnson hakkında tüm merak edilenler..

İngiltere'de siyasi kriz gittikçe büyürken Başbakan Boris Johnson istifa ettiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa etmeleri ülkede kaosa neden olurken Başbakan Boris Johnson'da istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere'de siyasi deprem sürerken Boris Johnson istifa eden isimler arasına katıldı.Boris Johnson sosyal medyanın gündemine oturdu.Boris Johnson hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.Peki kimdir Boris Johnson?

Boris Johnson kimdir?

Tam ismi Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Boris Johnson 19 Haziran 1964 yılında New York'ta dünyaya geldi.Bir dönem Londra belediye başkanlığıda yapan Boris Johnson daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulunmuştur.

Boris Johnson Oxford Üniversitesi mezunudur. Buradan mezun olduktan sonra The Times'ta işe başlamıştır.Ardından editör asistanı olarak The Daily Telegraph'a geçti.

Boris Johnson 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçilerek ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yer almayı başardı.

2008 yılında İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili olduğu dönemde yerel seçimlere girerek Londra Belediye Başkanı seçilmiştir. 2016 seçimlerine kadar bu görevine devam ettikten sonra 2016 yılında Theresa May tarafından İngiltere Dışişleri Bakanı olarak göreve getirilmiştir.

2019 yılında, Muhafazakar Parti liderliğine adaylığını koyup seçilmiştir.24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifa etmesinin ardından İngiltere başbakanı olarak koltuğuna oturmuştur.

Boris Johnson aslen Türk mü?

Boris Johnson Osmanlı'nın son yıllarında Dahiliye Nazırlığı görevi yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur.İngiltere Başbakanı olduğu dönem bu konu uzun süre konuşulmuştur.

Johnson'un ailesinin kökleri Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar dayanmaktadır.Johnson Başbakan olduğunda köyde yaşayanlar büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek sosyal medyada gündeme gelmişlerdir.

Boris Johnson 2005 yılında verdiği bir röportajda "Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf" dedikten sonra "Türkiye'yi seviyorum" ifadelerini kullanmıştır..

Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı ViDEO