Boris Johnson Ruslara seslendi: Çocuklarınızı kaybedeceksiniz

Boris Johnson, canlı yayınlanan konuşmasında Ukraynalılara ve Ruslara ayrı ayrı seslendi. Johnson, Rus ailelere çocuklarını kaybedeceklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya yönelik Rusya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i dikdatör olarak nitelendiren Johnson, yaptırımları işaret etti.

"ÇOCUKLARINIZI KAYBEDECEKSİNİZ"

Ruslara seslenen Boris Johnson, "Rusya askerlerinin ailelerine seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı kaybedeceksiniz. Bunun sizin adınıza yapıldığına inanmıyorum. Rus dikdatörlüğünün, Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum." dedi.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

Ukraynalılara da seslenen İngiliz Başbakan, "Şimdi Ukrayna'ya sesleniyorum; Biz sizin yanınızdayız. Aileleriniz için dua edeceğiz ve sizin tarafınızdayız." diye konuştu.

"AMACIMIZ RUS EKONOMİSİNE ZARAR VERMEK"

Uygulanacak yaptırımlara dikkat çeken Johnson, "Amacımız Rus ekonomisine zarar vermek. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ne kadar sürerse sürsün beraber çalışacağız. Rusya, hiçbir gerekçe olmadan barışçıl bir ülkeyi işgal ediyor. Görevimiz açık, diplomatik olarak ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız.

"DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Birleşik Krallık savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.