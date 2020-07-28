En Son Haber

Gündem Haberleri

Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti

Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde koronavirüs vakalarında görülen artışın ikinci dalganın işareti olduğunu ve Avrupalı ülkelerin bu konuda net olması gerektiğini söyledi.