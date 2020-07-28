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    Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde koronavirüs vakalarında görülen artışın ikinci dalganın işareti olduğunu ve Avrupalı ülkelerin bu konuda net olması gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 28.07.2020 - 15:19
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    Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti

    İngiliz SKY News'e konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya'ya seyahat uyarısı kararını savunarak vaka sayılarının tekrar artmaya başladığı bölgelere karşı hızlı ve kararlı bir eylemde bulunacaklarını söyledi.

    Johnson, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığına dair işaretlerin ortaya çıktığını belirterek, Avrupalı ülkelere ikinci dalganın önlenmesi konusunda net olmaları uyarısında bulundu.

    İSPANYA'DAN İNGİLTERE'NİN “KARANTİNA KARARINA” TEPKİ

    İngiltere'nin, koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki almıştı.

    Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti #1

    Gelişmeler üzerine açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz hükümetinin karantina uygulamasını "hatalı ve uyumsuz bir karar" olarak nitelendirmişti.

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