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- Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti
Boris Johnson: Vaka artışı koronada ikinci dalga işareti
- AA
- 28.07.2020 - 15:19
İngiliz SKY News'e konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya'ya seyahat uyarısı kararını savunarak vaka sayılarının tekrar artmaya başladığı bölgelere karşı hızlı ve kararlı bir eylemde bulunacaklarını söyledi.
Johnson, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığına dair işaretlerin ortaya çıktığını belirterek, Avrupalı ülkelere ikinci dalganın önlenmesi konusunda net olmaları uyarısında bulundu.
İSPANYA'DAN İNGİLTERE'NİN “KARANTİNA KARARINA” TEPKİ
İngiltere'nin, koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki almıştı.
Gelişmeler üzerine açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz hükümetinin karantina uygulamasını "hatalı ve uyumsuz bir karar" olarak nitelendirmişti.