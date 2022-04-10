Zelensky ile görüşmek üzere Ukrayna'ya giden Boris Johnson, Kiev sokaklarını ziyaret etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş devam ederken, ülke liderleri diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, bu kez İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı karşıladı.

Johnson ve Zelensky, birlikte Kiev sokaklarındaki son durumu inceledi.

"Nasıl olduğumu biliyorsun"

İlk bir araya geldikleri anda Johnson'un "Nasılsın" sorusuna, Zelensky'nin "Nasıl olduğumu biliyorsun." ifadeleriyle cevap vermesi dikkat çekti.

Boris Johnson, Zelensky ile Kiev sokaklarını gezdi ViDEO

"Kiev'de hala alarmlar çalıyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kiev’de hala alarmlar çalıyor. Cennetteki Yüz Kahramanları anısına yapılan anıtı ziyaret ettik. Ne yazık ki kahramanlarımız Rus işgalcilere karşı her gün cephede ölmeye devam ediyor, ancak Birleşik Krallık gibi sadık dostlarımızın yardımıyla her gün zafere daha da yaklaşıyoruz. Ukrayna'yı ziyaret ettiği ve desteklediği için Boris Johnson'a teşekkür ederiz. Kazanacağız, başka yolumuz yok” denildi.

Askerler eşlik etti

Johnson, Zelenski ile Kiev sokaklarında yaptığı gezintide sivillerle de konuştu. Zelenski ve Johnson’a bir grup asker eşlik etti.





























