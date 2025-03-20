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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandallarla gündemden düşmüyor.

Son olarak Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde, yeterlilik, usul ve kontenjan bakımından şaibe tespit edilen İmamoğlu hakkında 'evrakta sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı.

Bu kapsamda da İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

Dün yapılan operasyonda kent uzlaşısız ve yolsuzluk kapsamında da gözaltına alınan İmamoğlu'na Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, diploma yakarak destek verdi.

DİPLOMASINI ATEŞE VERDİ

Ömer Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, Yaşar Üniversitesi Enerji Hukuku ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden aldığı üç farklı diplomayı ateşe verdi.

"HİÇBİR DİPLOMANIN HÜKMÜ YOK"

Eşki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Başkan’ın diplomasını yetkileri olmadan iptal ettiler. Mademki böyle bir karar alındı, hiçbir diplomanın hükmü kalmamıştır."

"GEREKİRSE HAPİS YATARIM"

Ömer Eşki, CHP Lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na desteğini vurgulayarak, gerekirse hapis yatmaya hazır olduğunu söyledi.

“Benim genel başkanım Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu’dur. Ekrem Başkan da, Özgür Genel Başkanım da ve ben de Türkiye Cumhuriyeti için hapis yatarız. Gerekirse ben de yaparım.” diye konuştu.