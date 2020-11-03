Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan yardımlara göz dikenlere bir yenisi daha eklendi. Bir bakkal sahibi, yardım çadırından elinde poşetlerle çıktı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 gün geçti.

Son verilen rakamlar göre ise 107 kişi hayatını kaybetti, binin üzerinde kişi bu depremden yaralı kurtuldu.

Afet bölgesinde ilk günden bu yana neredeyse mucizeler yaşanırken, Türkiye’nin gözü kulağı gelecek olan yeni iyi haberlerde…

Bölgeye giden kurtarma ekipleri canını dişine takarak çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da evleri yıkılan ve hasar gören İzmirliler için yardımlar yapılıyor.

Bornova'da bakkal sahibi yardım çadırından poşetlerle çıktı İZLE

YARDIMLARI İHTİYACI OLMAYANLAR DA ALIYOR

Giyecek, yiyecek ve çadır yardımları başta olmak üzere depremde hemen hemen her şeyini kaybeden vatandaşlar için gönüllüler kollarını sıvamış durumda…

Yardımlar birer ikişer ihtiyacı olan kişilere ulaştırılırken, depremden hiçbir zarar görmeyen bazı uyanıklar da poşet poşet o yiyecekleri kendilerine taşıyor.

Onlardan biri, Bornova ilçesinde bulunan bir bakkalın sahibi yaşlı adam…

BAKKALINI KENDİ AÇTI

Doldurduğu iki poşetle yardım çadırından çıkarak yürüyen yaşlı adam, bir gencin kamerasına anbean yansıdı.

Belli bir süre yürüyen adam sonrasında sahibi olduğu bakkalının önüne geldi ve cebinden çıkardığı anahtarla içeriye girdi.

Bu görüntüler izleyenleri çileden çıkardı.