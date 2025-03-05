Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması sonrası hisseler uçtu

Haber Merkezi

Manipülatörlere geçit yok...

Borsa İstanbul piyasasında güven, açıklık ve istikrar çalışmasını bozan, fiyat dengesinde manipülasyon yaptığı tespit edilenlere operasyon başlatıldı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün gerçekleşen operasyonda 17 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

HİSSELER UÇTU

Bu operasyonun ardından bugün Borsa İstanbul'da hisseler ralliye geçti.

10 BİN BARAJINI GEÇTİ

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,25 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.009,26 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,92 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Borsa İstanbul piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğunu, manipülatif hareketlerle ani düşüşlerin meydana geldiği belirtildi.

Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanmayan bu hareketliliğin borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikte eylemler çerçevesinde değerlendirildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İncelemeler sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan 17 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Borsa İstanbul ile ilgili daha önce de olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.