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    'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

    'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

    Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi. Kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılan Ayan’ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 20:02
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    İş insanı Nasrullah Ayan, Artı TV'de güncel ekonomik konuları görüşmek üzere canlı yayına katıldı.

    Nasrullah Ayan, değerlendirmelerde bulunurken yayın esnasında kalp krizi geçirdi.

    Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim." diyerek ayrıldı.

    Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

    Kalp krizi geçiren Ayan’ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi.

    Edinilen bilgiye göre; yoğun bakımda uyutulan Ayan’ın durumu 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek.

    'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

    "İnşallah bunu da atlatacaktır"

    Ekonomist Cüneyt Akman kişisel sosyal medya hesabından, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan’dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.

    Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi #1

    Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi #2


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