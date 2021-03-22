Borsada devre kesici nedir, ne işe yarar? Devre kesici ne kadar sürer?

Borsada devre kesici nedir, ne işe yarar? Devre kesici ne kadar sürer?

Yatırımcıları ve işlem hacmini manipülasyondan koruyan borsa devre kesicinin ne olduğu ve ne işe yaradığı araştırılıyor. Son dakika Borsa İstanbul için uygulanan devre kesici nedir? İşte detaylar..

Hem geniş piyasa endekslerinde hem de münferit menkul kıymetler için kullanılan devre kesiciler, dünyadaki pek çok ülkede uygulanmaktadır.

Borsada devre kesiciler, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında ticareti durdurarak otomatik olarak çalışır…

Piyasadaki manipülasyonları engellemek amacıyla Borsa İstanbul devre kesici uygulamasını devreye soktu. Vatandaşlar, devre kesici nedir ve ne işe yarar sorularını araştırıyor.

Peki borsada devre kesici nedir? İşte merak edilenler..

BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa senet alım - satım işlemlerinin belli kurallar dahilinde gerçekleştirildiği ve kurumsal yapısı bulunan piyasadır. Bu piyasada yatırımcıların güvenle işlem yapmasını sağlayan sisteme ise “devre kesici” denir.

Aşırı fiyat dalgalanmaları ve ani değişimlerin engellediği sistem sayesinde oluşabilecek ciddi kayıpların önüne geçilmiş olur.

DEVRE KESİCİ NE İŞE YARAR?

Devre kesici; yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemidir. 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilen bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınmıştır.

Piyasa bazen olağan seyrindeyken yeni bir haber, gelişme ya da spekülatif bir hamle ile bozulmaya uğrayabilir. Bu şekilde bir payın fiyatında %10 yükseliş yada %5 düşüş meydana geldiğinde sistem devreye girer.

Devre kesici çalışan payda sürekli olarak işleme ara verir. Devre kesiciyi harekete geçiren, yani belirlenen fiyat eşiklerini geçen emirler iptal edilir.

Devre kesici harekete geçtiğinde ilgili payda tek fiyat yöntemi ile fiyat oluşturmak için belirli bir süre emir toplanır. Süre sonunda emirler eşleştirilir ve fiyat oluşturulur. Oluşan fiyatın duyurulmasının ardından işlemlere ‘sürekli işlem’ yöntemi ile devam edilir.

Devre kesici uygulamaları hem yatırımcıyı hem de piyasaları korur.

BORSADA DEVRE KESİCİ NE KADAR SÜRER?

Referans fiyatının %10 üst ve %5 alt limitleri hesaplanarak fiyat limitleri bulunur. Bu sınırlara kadar olan işlemler sorunsuz olarak devam eder. Ancak limitlere değen işlemler devre kesici sayesinde otomatik olarak iptal edilir. Devre kesici aktif hale geldikten sonra 5 dakika boyunca emir toplama sürecine geçilir. Teorik fiyat işlem adetleri açıklanır. Ardından 2 dakika süren eşleşme süresi başlar. Emir toplama sona erdikten sonra normal işlemlerle devam edilir. Gün ortası açılış seansının başlamasına 10 dakika kala devre kesici aktif hale gelirse emir toplama süresi 5 dakikadan 10 dakikaya çıkarılır.