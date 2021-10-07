Boşanmak için çıktığı programda, yasak aşkı tarafından terk edildi

Boşanmak için çıktığı programda, yasak aşkı tarafından terk edildi

Kadın programında yaşanan çarpık ilişki ağı izleyenlerin bile kafasını karıştırdı. 3 erkek ile 2 kadın arasında yaşananlar, pes dedirtti.

Son zamanlarda televizyon kanallarında şahit olunan çarpık ilişki olayları arasına bir yenisi daha eklendi.

Star TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Serap Paköz'ün yaptığı 'Gerçeği Peşinde' programında, çarpık ilişki ağı ortaya çıktı.

12 YILLIK EŞİNİ BIRAKIP KAÇTI

Ankara'da yaşayan Selda Biçer, 12 yıl önce eşi Musa ve iki çocuğunu terk etti.

Selda Biçer, televizyondan görüp numarasına ulaştığı Coşkun Yenilmez'e kaçtı.

KAÇTIĞI ERKEĞİN ARKADAŞI TECAVÜZ ETTİ

Selda Biçer, Coşkun Yenilmez'in evinde yaşadığı dönemde, Yenilmez'in arkadaşı Erkan Koyun tarafından istismara uğradığını söyledi.

Durumu Yenilmez'e anlatamadığını belirten Biçer, olayı gözyaşları içinde anlattı.

"KENDİ İSTEĞİYLE BERABER OLDUK"

Erkan Koyun ise istismar iddiaları üzerine, "Nefsime hakim olamadım bir sefer gittik, kendi isteği ve arzusu ile belli bir süre konuştuk." ifadelerini kullandı.

DNA TESTİ YAPILDI, KIZININ BABASI ERKAN ÇIKTI

Bu sırada Biçer'in 9 yaşındaki kızı Nisanur'un biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için DNA testi yapıldı.

Coşkun Yenilmez'den olduğu sanılan çocuğun babası Erkan Koyun çıktı.

İLK EŞİ: YÜZLERİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM

Biçer'in yıllarca kendisinden boşanmayan eşi Musa da yaşanan gelişmeler karşısında neye uğradığını şaşırarak "Beni bir an önce buradan gönderin, yüzlerini görmek istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler." dedi.

YASAK AŞKI ORTADA BIRAKINCA PROGRAMA DÖNDÜ

Yenilmez ile Biçer olaylardan sonra programdan ayrıldı.

Fakat Biçer, birkaç gün sonra geri döndü.

Biçer, yasak aşkı Yenilmez'in kendisini terk ettiğini, başkasıyla evleneceğini söyledi.

Programa bağlanan Coşkun Yenilmez, programda kendisini görüp arayan bir kadınla evlenme kararı aldığını söyledi.

"TELEVİZYONDA GÖRÜP ARADI, TANIŞTIK"

Serap Paköz, yayında Yenilmez ile iletişime geçti.

Yenilmez, 10 gün sonra evleneceğini açıklayarak"Selda varken hayatımda kimse yoktu, bir hafta içinde oldu. Televizyondan görüp aradı, tanıştık." ifadelerini kullandı.

Boşanmak için çıktığı programda, yasak aşkı tarafından terk edildi