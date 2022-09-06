Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ile imzalanan anlaşma ile Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartları ile seyahat edilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkanlık Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.

İki ülke arasında kimlikli seyahat dönemi başlıyor

Liderler görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda iki ülke arasında sınırlardan kimlik kartı ile geçiş konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Erdoğan, "Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik.

Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek.

Bosna Hersek ile Türkiye arasına kimlikli seyahat dönemi VİDEO



Sırbistan ile de imzalanacak

Aynı anlaşmanın Sırbistan ile de yapılacağını duyuran Erdoğan, "Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık." dedi.

"Tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Balkan turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'te bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde burada olmak ziyaretimize ayrıca tarihi bir nitelik kazandırmıştır.

Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan ortak açıklamada belirtildiği üzere Türkiye Bosna Hersek ilişkileri, müstesna nitelik taşımaktadır. Siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor.

Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Şüphesiz şu anda Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arifesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesi.

Bosna Hersek'te yapılacak seçimler

Türkiye'nin Bosna Hersek'in huzur, refah ve istikrarına verdiği önemi toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini bir kez daha vurguladık. Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir siyasi gündem beklemektedir.

Gerek yapılacak seçim adil, şeffaf ve yapıcı ortamda gerçekleştirilmesi sadece Bosna Hersek için değil tüm bölgemiz için hayati bir öneme sahiptir.

Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin tesis etilmesi Bosna Hersek'in huzuru ve istikrarı açısından özellikle mühimdir. Bu vesileyle seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bosna'daki projelere destek

Tarafların rızası dahilinde Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.

Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35'e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha fazla artırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019'da temelini attığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesine büyük önem veriyoruz.

Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bizlere açtılar. Biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankamızla ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdürüme az önce gerekli talimatı vedim ve süratle bu sıkıntıyı da hemen çözecekler. Bu projeyi yalnızca bölge ülkelerini değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak değerlendiriyorum. Ziyaretimizle bu stratejik projeye yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum.