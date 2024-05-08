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Bosna Hersek'te 1590'lı yıllarda yapılan Arnaudiye Camii, 7 Mayıs 1993 yılında Sırplar tarafından dinamitle yıkılmıştı.

Cami, Türkiye'nin desteğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla aslına uygun olarak yeniden yapıldı.

Sırplar yıktı, Türkiye yaptı

Tamamlanan çalışmaların ardından Arnaudiye Camii, yıkılışının yıl dönümünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Savaş sırasında tamamen yıkıldı

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, caminin 1590’lı yıllarda Bosna Hersek’e kazandırıldığını ancak 1992-1995 yılları arasındaki savaş sırasında tamamen yıkıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

Ülkenin sembol yapılarından biri olan caminin 2003 yılında Bosna-Hersek Ulusal Anıtı ilan edildiğini belirten Ersoy, caminin tarihi ve kültürel önemini vurguladı.

"Tarih boyunca hiçbir zaman birbirimizden ayrılmadık"

Bakan Ersoy, Türkiye ve Bosna Hersek arasında 2016 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Arnaudiye Camii'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara hızla başlandığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün caminin açılışını gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bilindiği gibi bizim tarihimizde, kültürümüzde ve kalbimizde Balkanlar’ın, Bosna Hersek’in ayrı ve özel bir önemi olmuştur. Tarih boyunca hiçbir zaman birbirimizden ayrılmadık. Tarihsel birlikteliğimiz bizi ortak bir kaderin parçası haline getirmiştir. İşte bu yüzden dün olduğu gibi bugün de yarın da Balkanlarla olan bağımızı daha da güçlendireceğiz.”