Euro
10.8381
-0.12%
Dolar
9.2927
-0.41%
Altın
532.1
0.43%
Borsa
1.433
1.05%
Bitcoin
579.840
1.04%
EXEN Coin
20.83
2.40%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Bosna'nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 18'inci yılı

    18 yıl önce hayatını kaybeden ve ömrünü Bosna Hersek'in bağımsızlığına harcayan Aliya İzzetbegoviç, vefat yıl dönümünde anıldı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bosna'nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 18'inci yılı

    Halkına bağımsız bir devlet bırakmak için ömrünü adayan, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce hayatını 19 Ekim'de hayatını kaybetti.

    8 Ağustos 1925 Samac doğumlu olan Aliya İzzetbegoviç, ömrü boyunca Bosna Hersek’in bağımsızlığı için mücadele etti.

    Avrupa’ya aldırış etmeden, bilinçli bir Müslüman toplumu inşa etmek için uğraşan İzzetbegoviç, Batı'da verdiği mücadele ile adını duyurdu.

    GENÇ MÜSLÜMANLAR TEŞKİLATI KURUCUSU

    Gençlik yıllarında Müslümanların eşit haklar elde etmesi amacıyla ‘Genç Müslümanlar’ teşkilatını kurdu.

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #1

    İKİ DEFA HAPİS YATTI

    1970'te kaleme aldığı İslam Deklarasyonu isimli kitabı ile siyasi kimliğinden önce entelektüel tarafını ortaya koydu. Kurduğu gençlik teşkilatı ve kaleme aldığı eserler nedeniyle iki kez hapis yattı.

    Aliya İzzetbegoviç hapisteyken düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu. Önemli bir fikri eserden dolayı hapse atılmış olması, onun fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu.

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #2

    BOŞNAKLARIN LİDERLİĞİNİ ÜSTLENDİ

    1988 yılında serbest bırakılmasının ardından siyasete ilk adımını attı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnakların liderliğini üstlendi.

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #3

    ARKADAŞLARIYLA OMUZ OMUZA SAVAŞTI

    Cephe komutanı olarak mücadele vermekten asla kaçınmadı. En yakın şahitleri de omuz omuza çalıştığı silah arkadaşları oldu.

    Boşnak milletinin kimliği ve Bosna Hersek devleti onun geride bıraktığı en büyük eserlerdir.

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #4

    2003'TE HAYATA VEDA ETTİ

    İzzetbegoviç, savaşın ardından yapılan ilk seçimi kazandı, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı oldu. 2000 yılında rahatsızlığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı, 19 Ekim 2003'te ise hayata veda etti.

    Bosna şehitlerinin yanına defnedilme arzusu yerine getirildi. Sahip olduğu mezar nişanı dahi onun mütevazı kişiliğini ortaya koyuyor. Aliya İzzetbegoviç’in mezar taşında Abdullah yani Allah'ın kulu yazıyor. Hemen altında ise Boşnakça olarak o meşhur sözüne yer verilmiş:

    "Allah'a yemin olsun ki, köle olmayacağız."

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #5

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #6

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #7

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #8

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #9

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #10

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #11

    Bosna nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç in vefatının 18 inci yılı #12

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir