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Bostancı’da müsilaj temizliği

Bostancı’da müsilaj temizliği

Marmara Denizi’ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul’da çalışmalar devam ediyor. Bostancı’daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.