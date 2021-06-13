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Bostancı’da müsilaj temizliği
Marmara Denizi’ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul’da çalışmalar devam ediyor. Bostancı’daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
- İHA
- 13.06.2021 - 13:06
- Güncelleme : 13.06.2021 - 13:15
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ’Marmara hepimizin’ sloganıyla başlatılan deniz salyası temizliği, Bostancı sahilinde devam ediyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj ekipler tarafından çıkartılarak çöp torbalarına koyuluyor. Tankların içinde biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor.
Yapılan temizlik çalışması drone ile havadan görüntülendi.
Bostancı’da devam eden müsilaj temizliği havadan görüntülendi VİDEO