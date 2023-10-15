BOTAŞ'tan, Rusya'ya doğalgaz borcu iddialarına yalanlama BOTAŞ'ın Rusya'ya olan doğalgaz borcunu yapılandıracağı yönündeki iddialar yalanlandı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, iddiaların manidar ve maksatlı olduğu söylendi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz borcuna yönelik bazı iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu borcun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü iddia edildi.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından bu tarz haberlerin asılsız olduğu açıklandı.

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"BOTAŞ'ın bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi son derece manidar ve maksatlıdır"

BOTAŞ'ın yasal haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: