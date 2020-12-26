Boyko Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsızlar

Boyko Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsızlar

Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, açıklamalarda bulundu.

Her tarafa yollar yaptığını dile getiren Borisov, tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurguladı.

"ERDOĞAN'IN BENİ TEBRİK ETMESİNDEN RAHATSIZLAR"

Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti.

Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.





"DEĞERLİ DOSTUM BORİSOV, KORONAVİRÜSLE KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz" demişti.



