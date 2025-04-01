Boykot paylaşımlarına soruşturma

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sokak olayları sonrası yapılan yeni çağrılarla birlikte, sokak olaylarına destek vermeyen ünlüler ile milli markalar boykot edilmeye başlandı..

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından üniversite öğrencileri kampüslerde ‘ders boykotları' düzenlemişti.

Öğrenciler bu kez, yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacaklarını duyurdu..

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BOYKOT PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, 2 Nisan ekonomik boykot çağrısı yaparak, "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." ifadesinde bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Boykot çağrıları sonrası tepkiler peş peşe geldi..

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel'in paylaşımına tepki göstererek "Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor." ifadesinde bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir." dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.