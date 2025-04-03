AA

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan gelişmelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak, iktidara yakın markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu.

Özel'in boykot çağrısı 2 Nisan'da genel boykot talebine dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan tarihinde boykot çağrılarının “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “nefret ve ayrımcılık” suçlarını içerdiği gerekçesiyle resen soruşturma başlattığını duyurdu.

11 GÖZALTI

Soruşturmada, yeni ve dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Akşam saatlerinde, organize bir şekilde ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarında bulunduğu tespit edilen 16 kişi için düğmeye basıldı.

Farklı ilçelerde düzenlenen operasyonlar kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi dizisinin oyuncularından oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİLER

Başsavcılıkça, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı..

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

ÜZÜMOĞLU'NA DESTEK

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski TİP Milletvekili ve oyuncu Barış Atay, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Taner Rumeli, oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Canberk Gültekin, Baran Bölükbaşı, Kubilay Aka, Kerem Fırtına ve Özgün Çoban'ın da aralarında olduğu bazı oyuncular ile set çalışanları, Üzümoğlu'na destek için adliyeye geldi.

Adliyeye gelenler, Üzümoğlu'nun ailesiyle görüştü.

ADLİ KONTROL KARARI

Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili olarak "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlıdan 11'i yakalanmıştı.