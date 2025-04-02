Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden atıldı

Haber Merkezi

Muhalefetin boykot çağrısına tepki çekmeye devam ediyor.

Muhalefetin bu çağrısına destek veren ve boykot duyurularını sosyal medya hesaplarından yapan ünlü isimler de tepkilerin hedefinde.

Milli ekonomiyi hedef alma çağrısını yapanlardan biri de TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat oldu.

DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Pusat, yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden atıldı.

Konuya ilişkin açıklama TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan geldi.

Sobacı açıklamasında Pusat'ın davranışlarının hayalkırıklığı yarattığını ve dizi kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Sobacı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"PARÇASI OLMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.

TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

"HADSİZLİĞE MÜSAADE EDİLMESİ BEKLENEMEZ"

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."