Parti yapan bir grubun içki şişelerini ve çöplerini plajda bırakarak şezlongları kırması tepki çekti.

Havaların yüksek sıcaklıklarda seyretmesiyle birlikte tatile çıkanların ve sahilleri dolduranların sayıları da arttı.

Kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, geceleri plajda geçirmeye başladı.

İÇKİ ŞİŞELERİNİ ORTAYA SAÇTILAR

Çanakkale Bozcaada'da dün gece parti yapan bir grubun çöplerini ve içki şişelerini olduğu gibi bırakması dikkat çekti.

ÇÖPÜ ANDIRDI

Şezlongların kırıldığı plaj, adeta çöplüğü andırdı.

"NASIL, PARTİ GÜZEL MİYDİ?"

Plaja dair görüntüler, Bozcaada Belediyesi'nin Twitter hesabından "Nasıl, parti güzel miydi? Yazık, çok yazık..." notuyla paylaşıldı.

Görüntülerdeki kirlilik, sosyal medyada da oldukça depki çekti.

Bozaada'daki plaj, parti sonrasında çöplüğe döndü VİDEO

