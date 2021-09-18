Bozcaada açıklarında 2 gemi çarpıştı

Marshall Adaları bayraklı iki geminin karıştığı kazada can kaybı yaşanmazken, bölgede deniz kirliliği incelemesi yapılacak.

Bozcaada açıklarında, gemi kazası yaşandı.

Rusya’dan Mısır’a buğday taşıyan 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki 'M/V Clıpper Como' adlı gemi çarpıştı.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu güvenlik amacıyla bölgeye sevk edildi.

Gemidekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgede deniz kirliliği olup olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek.