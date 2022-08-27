Bozcaada feribot hattına yarın ek seferler konuldu

Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacağı duyuruldu.

Yazın son günlerinde Bozcaada'da düzenlenecek festival nedeni ile turist turlarının artması ulaşımda yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'de bulunan Bozcaada'ya gitmek isteyenler yoğunluk oluşurunca feribot hattında yarın ek seferler yapılacağı duyuruldu.

Ek sefer sayısı 18'e çıktı

AA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave etti.

Ek sefer saatleri:

Yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.