Bozkurt ilçesindeki selde yeni görüntüler yayınlandı

11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde gerçekleşen selde yeni görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Batı Karadeniz'de meydana gelen sel, birçok zararı beraberinde getirmişti.

Kurum ve kuruluşlarla birlikte, gönüllü vatandaşlar da çalışmalarını günlerdir sürdüyor.

Selde en çok etkilenen yerlereden biri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi olmuştu. Şiddetlli yağışların meydana getirdiği sel, sokakları ve caddeleri adete göle çevirmişti.

SEL SULARI YÜKSELEREK İLÇEYE İLERLİYOR

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sınarcık mevkisindeki bir binada bulunan vatandaşlar tarafından sel felaketinin başladığı anlarda cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının yükselerek ilçeye doğru ilerlediği görülüyor.

Görüntülerin kaydedildiği binanın bahçesindeki araçların sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü'nün yakınlarında kaydedilen bir başka görüntüde ise çatıda mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarıldığı görülüyor.

Sel sularının binaların girişinde oluşturduğu hasar da görüntülere yansıyor.