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Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret

Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret

Wushu Balkan Şampiyonası’nda şampiyon olan ve sevincini “bozkurt” işareti yaparak gösteren, bu yüzden de kürsüden indirilen Sıla Zeynep Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.