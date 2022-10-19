Petrol
90.81
0.87%
Euro
18.2072
-0.66%
Dolar
18.592
0.04%
Altın
977.15
-1.05%
Borsa
3867
0.67%
Bitcoin
361.485
-1.14%
BTXN Coin
9.32
-0.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret

    Wushu Balkan Şampiyonası’nda şampiyon olan ve sevincini “bozkurt” işareti yaparak gösteren, bu yüzden de kürsüden indirilen Sıla Zeynep Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret

    Bursalı Sıla Zeynep Turan, Wushu Balkan Şampiyonası’nda 48 kiloda şampiyon oldu.

    Turan, sevincini ise “bozkurt” işareti yaparak gösterdi.

    Ancak Sıla Zeynep Turan’ın “bozkurt” sevinci, kısa sürdü.

    “Terbiyesizlik yapma” dedi, kürsüden indirdi

    Federasyon Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, Turan’a dönerek “Terbiyesizlik yapma.” dedi ve kürsüden indirdi.

    Akyüz bununla da kalmadı, hem Turan hem de antrenörü hakkında disiplin soruşturması açtı.

    Çirkin müdahaleye tepkiler de gecikmedi.

    Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret #1

    Bahçeli’ye ziyaret

    Bu arada Sıla, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

    Ziyarete ilişkin kareyi ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bahçeli ile yan yana gelen sporcu, yine bozkurt işareti yaparak adeta meydan okudu.

    Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret #2

    Bozkurt işareti yüzünden kürsüden indirilen sporcudan Bahçeli’ye ziyaret #3


    FIFA'dan Giresunspor'a transfer yasağı
    Futbol

    FIFA'dan Giresunspor'a transfer yasağı

    ABD'de inşaat izinleri arttı
    Emlak

    ABD'de inşaat izinleri arttı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir