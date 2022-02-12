Geçen yıl büyük yıkımın yaşandığı ilçede onarım çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Atıcı, "Eski halinden daha güzel bir Bozkurt'u inşa edeceğiz" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketine sahne oldu.

Onlarca binanın zarar gördüğü selde 65 vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan tahribatın ardından yetkililer, yaraları hızla sarmak için harekete geçti ve çalışmalar devam ediyor.

BOZKURT'TA YOĞUN ÇALIŞMA

Binlerce personelin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik ve yıkım çalışmalarının ardından ilçede yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi, alt yapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bölgede etkili olan ağır kış şartlarına rağmen yapılan çalışmalarla ilçenin altyapısı büyük oranda yenilenirken, 629 konut ve 121 iş merkezinin ihalesi tamamlandı. Havadan görüntülenen ilçedeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanarak selin izlerinin tamamen silinmesi hedefleniyor.

Bozkurt, sel felaketinin ardından yeniden inşa ediliyor ViDEO

"İLÇEMİZ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR"

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Altıncı ayda devletimiz, hemen hemen bütün ihaleleri tamamladı. 629 tane konutun ihalesi bitti, 5 bölgede yapılacak. 121 merkezdeki dükkanımızın ihalesi tamamlandı. İçinde emniyeti de barındıran Hükümet Konağımızın ihalesi tamamlandı, temel çalışmaları başladı. Sanayi tesisimiz zarar görmüştü. 2 tane büyük tekstil atölyesi olmak üzere 54 tane sanayideki dükkanlarımız da yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde bitecek. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Temennimiz, önümüzdeki yaz sonuna doğru bütün hak sahiplerine evlerini, konutlarını, dükkanlarını teslim etmek. Ayrıca ilçemiz doğalgaza kavuşuyor.





"BU YIL İÇİNDE ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"



Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği doğalgaz çalışmaları başladı. İller Bankası bütün ilçenin altyapısını bitirmişti. Belediyemizle beraber altyapı işlemlerini bitirme aşamasında, yüzde 80 oranında bitirme oranına kavuştu. Yaklaşık 45 bin kamyonluk rüsubat malzemenin çekildiği ilçemizde devletimizin büyüklüğünü görmek isteyen gelip Bozkurt'a baksın. Bütün devlet birimlerimiz Bozkurt'ta. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

İLÇE MERKEZİNDEN GEÇEN HAT VE İKİ KÖPRÜ 2 AY İÇİNDE BİTECEK

Yoğun kar yağışı sebebiyle çalışmaların 20 günlük bir kesintiye uğradığını ve ilk fırsatta yeniden başlatıldığını belirten Atıcı, “Kış şartları sebebiyle yaklaşık 20 gündür çalışmalarımız kesintiye uğramıştı. Yoğun kar yağışı etkiliydi. Özellikle ilçe merkezimizden geçen hattımız ve iki tane köprümüz 2 ay içerisinde bitecek. Diğer köyleri ve Karadeniz'e bağlanan safahatla beraber inşallah onların da yaz sonuna kadar hepsini bitirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

"DEVLETİMİZİN BURADA MİLYARLARCA LİRALIK YATIRIMI VAR"

Bozkurt ilçesinde devletin tüm kurumları ile çalışmaların yürütüldüğünü ve çalışmaların tamamlanması ile ilçenin eski halinden daha güzel bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Kaymakam Atıcı, “Bozkurt eski haline dönmüş diyemeyiz. Daha güzel bir Bozkurt inşa ediyoruz. Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ediyoruz. Gerçekten devletimizin burada milyarlarca liralık yatırımı var. Her Bakanlığımızın burada çalışmaları var.





"ESKİ HALİNDEN DAHA GÜZEL BİR BOZKURT İNŞA EDECEĞİZ"



Okullar, spor salonları, Özel İdare'nin köy yolları, altyapı çalışmaları, su, kanalizasyon işleri, kurumlarımızın işleri devam ediyor. Burada devletimizin bütün birimlerini ilgilendiren işler koordineli bir şekilde yapılıyor. İnşallah yazın sonunda Karadeniz'in en güzel ilçesini, eski halinden daha güzel bir Bozkurt'u inşa edeceğiz. Keşke kayıplarımız olmasaydı, bu işler daha güzel olacaktı. Sadece kayıplarımızdan dolayı mutsuzuz diyebilirim.” şeklinde konuştu.