Devletin kendilerini afet sonrası yalnız bırakmadığını belirten esnaf "Bir devletin para dağıttığını hiç görmedik." diyerek yardımlar için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 hafta önce yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Felaketin yaşandığı günden bügüne bölgeden bir an olsun ayrılmayan ve selzedelerin tüm sıkıntılarını çözmeye çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, selzedelerin taleplerini dinleyerek yerine getiriyor.

Son olarak yürütülen çalışmalar için Bozkurt'ta Cemal Çaylak isimli bir esnaf, devletin selzedeleri yalnız bırakmadığını belirtip yürütülen çalışmalardan da memnuniyetini dile getirerek Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bozkurtlu esnaftan yardımlar için Murat Kurum'a teşekkür konuşması VİDEO

"BEN BABAMLA BİLE BÖYLE KONUŞAMAM"

Almanya'da da sel olduğunu belirten esnaf Çaylak, hayatında böyle bir yardımı görmediğini söyleyerek Bakan Kurum'a şu ifadeleri kullandı;

"Ben devletim, buradayım. Al oğlum paranı. Borçlarını öde ve yeni dükkanını kur. Bunun teminatını vererek, bu parayı bana verdi.

Ben bugün, babamla bile bu şekilde konuşamam. Yani bir bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah bin kere razı olsun.

"BİR DEVLETİN PARA DAĞITTIĞINI HİÇ GÖRMEDİK"

Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi bir devletin para dağıttığını hiç görmedik.

Yani, Allah bin kere razı olsun. İnanın yani, o kadar mutlu oldum. Binalar yıkılır, yenileri yapılır.

"BENİM ŞÜPHEM VARDI ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Mesele burada esnafı ayağı kaldırıp, yeniden canlandırmak. Benim şüphem vardı ama şüphelerim yüzde yüz giderildi. Allah bin kere razı olsun.Ayağınıza sağlık.

"İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Murat Kurum selzedenin söylediklerine karşılık "İnşallah hep beraberiz. Eyvallah çok geçmiş olsun. İnşallah daha iyi olacak." dedi.