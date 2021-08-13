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    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi

    Batı Karadeniz’deki sel felaketinde can kayıpları artarken, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sürüklenen araçlar anbean kameraya yansıdı. Bir kişi sele teslim olduğu anlar da yürek burktu.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 11:57
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    Türkiye, yaz aylarında felaketleri yaşamaya devam ediyor.

    Önce yangın, şimdi de sel…

    Can kaybının 27’ye yükseldiği Batı Karadeniz bölgesinde tahliyeler sürerken, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden gelen görüntü acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

    ONLARCA ARAÇ SÜRÜKLENDİ

    Sağanak ile birlikte taşan Ezine Çayı’nın suları, evlerin ikinci katlarına kadar yükselirken; onlarca araç sürüklendi.

    O anlar kameralara böyle yansıdı.

    Kastamonu'da sel sularının araçları sürüklediği anlar VİDEO

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi #1

    KURTULMAK İSTERKEN SELE KAPILDI

    Can pazarının yaşandığı ilçede, bir kişi sel sularının alıp götürdüğü otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

    Ancak sular, önüne kattığı her şeyi alıp götürdü.

    O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    Kastamonu'da aracın üzerine çıkan vatandaşı sel götürdü VİDEO

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi #2

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi #3

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi #4

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi #5

    Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi #6

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