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Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi

Bozkurt’ta sel ile birlikte sürüklenen araçlar görüntülendi

Batı Karadeniz’deki sel felaketinde can kayıpları artarken, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sürüklenen araçlar anbean kameraya yansıdı. Bir kişi sele teslim olduğu anlar da yürek burktu.