Bozkurt'ta sel sularının çekilmesiyle afetin verdiği zarar gün yüzüne çıktı

Şiddetli yağış nedeniyle selin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, suların çekilmesiyle afetin büyüklüğü daha anlaşılır hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos'ta sel meydana geldi.

Can ve mal kayıplarına yol açan sel sularının 5 metreye çıktığı Bozkurt'ta suların çekilmesiyle geriye kalan izler, yaşanan afetin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

''İNSANIN BOĞAZI DÜĞÜMLENİYOR''

Vatandaşlardan Mustafa Özkan, apartmanın birinci katında oturduğunu, selden son anda kurtulduğunu söyledi.

"Çocuklarımı bulmak için çabaladım" diyen Özkan, "Helikopterle çocuklarım kurtarıldı. Canımız sağ ona şükrediyoruz. Çocuklarıma 'Beşinci kata çıkın.' dedim ben de zorla kaçtım. Aracım, evim, eşyam, her şeyim gitti. Emeklerim gitti. İnsanın boğazı düğümleniyor." ifadesinde bulundu.

Özkan, sel nedeniyle çalıştığı iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Bozkurt'ta, önüne kattığını ilçe merkezine sürükleyen selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.