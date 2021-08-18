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    Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan'ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 21:57
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    Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine getirildi.

    TUTUKLANDI

    Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi'ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu" iddiasıyla tutuklandı.

    YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.

    Bozkurt ta yıkılan Ölçer Apartmanı nın müteahhidi tutuklandı #1

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