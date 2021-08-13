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- Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede, Karadeniz'in renginin kahverengiye döndüğü görüldü.
- AA
- 13.08.2021 - 21:34
- Güncelleme : 13.08.2021 - 21:41
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı.
Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.
KARADENİZ'İN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü. AA muhabiri, Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.
Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü VİDEO