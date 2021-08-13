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    Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede, Karadeniz'in renginin kahverengiye döndüğü görüldü.
    • AA
    • 13.08.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 21:41
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    Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı.

    Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.

    KARADENİZ'İN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

    Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü. AA muhabiri, Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.

    Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü VİDEO

    Bozkurt taki sel nedeniyle Karadeniz in rengi kahverengiye döndü #1

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