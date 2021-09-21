Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı

Brezilya'nın aşı karşıtı lideri Jair Bolsonaro, koronavirüs karşı aşılanmadığı için New York'ta pizzacıya alınmadı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gitti.

Aşı yaptırmayan ve koronavirüs ile mücadele politikası tepki çeken Bolsonaro, şehirde gezerken aşı kısıtlamalarına takıldı.

SOKAK ORTASINDA PİZZA YEDİ

Bolsonaro, New York'ta kapalı alanlarda yemek yiyebilmek için gereken en az bir doz aşı şartına uymadığı için ABD’deki ilk yemeğini sokak ortasında yemek zorunda kaldı.

Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların New York’ta sokakta pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

ANTİKORLU OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Bolsonaro, geçen yıl koronavirüse yakalandığı için antikoru olduğunu iddia ederek aşı vurulma niyetinde olmadığını defalarca söylemişti.

Fakat bilim insanları, antikorların koronvirüsü önlemede uzun vadeli bir rolü olduğu iddialarını reddediyor.

AŞI OLAN SON BREZİLYALI OLACAK

Bolsonaro geçen yıl aralıkta televizyonda verdiği bir röportajda "Aşı olmayacağım. Hayatımın tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu benim sorunum, nokta" demişti.

Jair Bolsonaro yine geçen yıl aşı olan son Brezilyalı olacağını ve kimseyi aşı yaptırmaya zorlamayacağını da söylemişti.

EN YÜKSEK İKİNCİ ÖLÜ SAYISI

Brezilya'da 585 binden fazla kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bu, dünyadaki en yüksek ikinci ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.